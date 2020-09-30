Нацбанк может изменить монетарную политику — член Совета НБУ

Совет НБУ начал переговоры с международными кредиторами об изменении стратегии монетарной политики НБУ. Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран во время онлайн дискуссии «Как банковский сектор пережил кризис covid и каковы перспективы возобновления кредитования».

Нацбанк может изменить монетарную политику — член Совета НБУ

Что планируют изменить

По словам Виталия Шапрана, нынешняя политика инфляционного таргетирования недостаточно гибкая. Коридор колебания должен быть шире.

«У нас жесткий таргет. Если посмотреть на другие страны, то из 41 страны, которые имеют таргет около 5%, коридор колебания шире примерно в 8. В частности, в Индии и Турции он составляет 4 +/- 2%. При этом инструментарий и уровень развития рынка в этих странах лучше, чем у нас», — отмечает эксперт.

Когда заработают изменения

Как сообщил член Совета НБУ, гибкой политика инфляционного таргетирования может стать не ранее 2022 года. В следующем году таргет будет сохраняться все еще в коридоре 5 +/- 1%.

Напомним

Впервые среднесрочную цель на уровне 5% Совет НБУ утвердил в августе 2015 года. По мнению экспертов, факторы, которые тогда принимались во внимание, остаются весомыми, однако их мощность за пять лет существенно ослабла.

Во-первых, снизилась макроэкономическая волатильность по сравнению с предыдущими годами. Во-вторых, значительно укрепился (на 23%) реальный эффективный обменный курс гривны.

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