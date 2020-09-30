Количество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУ

За первое полугодие 2020 года количество уплаченных требований по договорам международного автострахования «Зеленая карта» выросло на 28% и составило 3263. Такие данные привел генеральный директор объединения страховых компаний МТСБУ Владимир Шевченко на Международном финансовом форуме в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Фото: предоставлено пресс-службой МТСБУ

Для чего нужна «Зеленая карта»

Международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» — это признанный способ защиты интересов владельцев транзитных автомобилей и пострадавших от этих автомобилей в странах пребывания. В системе участвуют 45 стран мира. Украина является членом системы с 1997 года.

Из-за карантина количество новых договоров международного страхования «Зеленая карта» снизилось на 40,8%.

Общая сумма страхового возмещения по договорам «Зеленая карта» составляла €9,4 млн (+ 37,3%).

Сколько случилось ДТП

Наибольшее количество ДТП по вине водителей авто с украинской регистрацией произошло в таких странах, как Польша (39,4% от общего количества), Германия (13,8%) и РоSSия (12,9%). Общее количество случаев равна 1147.

В абсолютных величинах количество ДТП в первом полугодии т. г. уменьшилось, что стало следствием карантина и закрытием границ.

Период Польша Германия РоSSия Чехия Венгрия Италия Первое полугодие 2017 435 207 506 61 72 140 Первое полугодие 2018 538 221 400 82 79 152 Первое полугодие 2019 756 247 362 106 90 128 Первое полугодие 2020 452 158 148 69 64 43

Если произошло ДТП

В случае ДТП на территории стран — участниц системы «Зеленая карта» необходимо:

вызвать полицию и, если нет пострадавших, оформить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (европротокол);

по возможности сфотографировать или сделать видеозапись с места ДТП, а также зафиксировать все документы, которые были оформлены на месте ДТП;

записать контактные данные других участников и свидетелей ДТП: имя и фамилия водителя, номер его водительского удостоверения, телефон, название страховой компании и номер полиса и др.

Необходимо как можно быстрее сообщить о ДТП в свою страховую компанию.