Количество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУ

За первое полугодие 2020 года количество уплаченных требований по договорам международного автострахования «Зеленая карта» выросло на 28% и составило 3263. Такие данные привел генеральный директор объединения страховых компаний МТСБУ Владимир Шевченко на Международном финансовом форуме в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Количество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУ
Фото: предоставлено пресс-службой МТСБУ

Для чего нужна «Зеленая карта»

Международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» — это признанный способ защиты интересов владельцев транзитных автомобилей и пострадавших от этих автомобилей в странах пребывания. В системе участвуют 45 стран мира. Украина является членом системы с 1997 года.

Из-за карантина количество новых договоров международного страхования «Зеленая карта» снизилось на 40,8%.

Общая сумма страхового возмещения по договорам «Зеленая карта» составляла €9,4 млн (+ 37,3%).

Сколько случилось ДТП

Наибольшее количество ДТП по вине водителей авто с украинской регистрацией произошло в таких странах, как Польша (39,4% от общего количества), Германия (13,8%) и РоSSия (12,9%). Общее количество случаев равна 1147.

В абсолютных величинах количество ДТП в первом полугодии т. г. уменьшилось, что стало следствием карантина и закрытием границ.

Период

Польша

Германия

РоSSия

Чехия

Венгрия

Италия

Первое полугодие 2017

435

207

506

61

72

140

Первое полугодие 2018

538

221

400

82

79

152

Первое полугодие 2019

756

247

362

106

90

128

Первое полугодие 2020

452

158

148

69

64

43

Если произошло ДТП

В случае ДТП на территории стран — участниц системы «Зеленая карта» необходимо:

  • вызвать полицию и, если нет пострадавших, оформить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (европротокол);
  • по возможности сфотографировать или сделать видеозапись с места ДТП, а также зафиксировать все документы, которые были оформлены на месте ДТП;
  • записать контактные данные других участников и свидетелей ДТП: имя и фамилия водителя, номер его водительского удостоверения, телефон, название страховой компании и номер полиса и др.

Необходимо как можно быстрее сообщить о ДТП в свою страховую компанию.

Нельзя подписывать никаких документов, содержание которых непонятно. Возможно отметить на украинском языке, что содержание и язык документа непонятны.

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