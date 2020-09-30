Количество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУ
За первое полугодие 2020 года количество уплаченных требований по договорам международного автострахования «Зеленая карта» выросло на 28% и составило 3263. Такие данные привел генеральный директор объединения страховых компаний МТСБУ Владимир Шевченко на Международном финансовом форуме в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Для чего нужна «Зеленая карта»
Международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» — это признанный способ защиты интересов владельцев транзитных автомобилей и пострадавших от этих автомобилей в странах пребывания. В системе участвуют 45 стран мира. Украина является членом системы с 1997 года.
Из-за карантина количество новых договоров международного страхования «Зеленая карта» снизилось на 40,8%.
Общая сумма страхового возмещения по договорам «Зеленая карта» составляла €9,4 млн (+ 37,3%).
Сколько случилось ДТП
Наибольшее количество ДТП по вине водителей авто с украинской регистрацией произошло в таких странах, как Польша (39,4% от общего количества), Германия (13,8%) и РоSSия (12,9%). Общее количество случаев равна 1147.
В абсолютных величинах количество ДТП в первом полугодии т. г. уменьшилось, что стало следствием карантина и закрытием границ.
|
Период
|
Польша
|
Германия
|
РоSSия
|
Чехия
|
Венгрия
|
Италия
|
Первое полугодие 2017
|
435
|
207
|
506
|
61
|
72
|
140
|
Первое полугодие 2018
|
538
|
221
|
400
|
82
|
79
|
152
|
Первое полугодие 2019
|
756
|
247
|
362
|
106
|
90
|
128
|
Первое полугодие 2020
|
452
|
158
|
148
|
69
|
64
|
43
Если произошло ДТП
В случае ДТП на территории стран — участниц системы «Зеленая карта» необходимо:
- вызвать полицию и, если нет пострадавших, оформить сообщение о дорожно-транспортном происшествии (европротокол);
- по возможности сфотографировать или сделать видеозапись с места ДТП, а также зафиксировать все документы, которые были оформлены на месте ДТП;
- записать контактные данные других участников и свидетелей ДТП: имя и фамилия водителя, номер его водительского удостоверения, телефон, название страховой компании и номер полиса и др.
Необходимо как можно быстрее сообщить о ДТП в свою страховую компанию.
Нельзя подписывать никаких документов, содержание которых непонятно. Возможно отметить на украинском языке, что содержание и язык документа непонятны.