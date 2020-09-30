Еще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайн
Кредобанк дал клиентам возможность обменивать валюту онлайн. Сейчас такую услугу предлагают уже 22 банка, которые находятся в соответствующем разделе каталога интернет-банкингов «Минфина».
Новый участник
Клиентам Кредобанка стала доступна обновленная версия интернет-банкинга. Среди новых функций: удаленный обмен валют, автоматические платежи, обслуживание кредита онлайн и т. д.
«Новые функции обмена валют позволят реже посещать банковское отделение, а настроенные автоплатежи добавят удобство и комфорт. И все это без доплат», — поделился исполнительный директор направления розничного и электронного бизнеса Кредобанка Александр Овчарук.
Обмен валюты онлайн
В этот раздел каталога «Минфина» входят банки, которые позволяют обменивать иностранную валюту онлайн – с помощью веб- или мобильного банкинга.
Чтобы обменять валюту онлайн, необходимы две карты — гривневая и валютная. Некоторые банки позволяют клиентам открыть виртуальную валютную карту прямо в приложении. Эти финучреждения расположены на странице каталога первыми в алфавитном порядке.
Если банк предоставляет услугу лишь по конвертации валюты при осуществлении платежей в иностранной валюте – он не попал в раздел.
Какие банки сейчас обменивают валюту онлайн:
- monobank
- O.Bank
- А-Банк
- Альфа-Банк
- Идея Банк
- Конкорд
- Ощадбанк
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк Аваль
- Укргазбанк
- Укрсиббанк
- Клиринговый Дом
- Кредит Днепр Банк
- Креди Агриколь Банк
- Кредобанк
- Пивденный
- Правэкс Банк
- Прокредит Банк
- Таскомбанк
- Укрэксимбанк
- Юнекс Банк