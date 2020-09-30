Еще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайн

Кредобанк дал клиентам возможность обменивать валюту онлайн. Сейчас такую услугу предлагают уже 22 банка, которые находятся в соответствующем разделе каталога интернет-банкингов «Минфина».

Еще один банк разрешил клиентам обменивать валюту онлайн
фото: hotline.finance

Новый участник

Клиентам Кредобанка стала доступна обновленная версия интернет-банкинга. Среди новых функций: удаленный обмен валют, автоматические платежи, обслуживание кредита онлайн и т. д.

«Новые функции обмена валют позволят реже посещать банковское отделение, а настроенные автоплатежи добавят удобство и комфорт. И все это без доплат», — поделился исполнительный директор направления розничного и электронного бизнеса Кредобанка Александр Овчарук.

Обмен валюты онлайн

В этот раздел каталога «Минфина» входят банки, которые позволяют обменивать иностранную валюту онлайн – с помощью веб- или мобильного банкинга.

Чтобы обменять валюту онлайн, необходимы две карты — гривневая и валютная. Некоторые банки позволяют клиентам открыть виртуальную валютную карту прямо в приложении. Эти финучреждения расположены на странице каталога первыми в алфавитном порядке.

Если банк предоставляет услугу лишь по конвертации валюты при осуществлении платежей в иностранной валюте – он не попал в раздел.

Какие банки сейчас обменивают валюту онлайн:

  • monobank
  • O.Bank
  • А-Банк
  • Альфа-Банк
  • Идея Банк
  • Конкорд
  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Укргазбанк
  • Укрсиббанк
  • Клиринговый Дом
  • Кредит Днепр Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • Пивденный
  • Правэкс Банк
  • Прокредит Банк
  • Таскомбанк
  • Укрэксимбанк
  • Юнекс Банк

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