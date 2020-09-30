НБУ разработал критерии оценки степени риска для «не банков»

НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект Положения о критериях оценки степени риска для небанковских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Что это даст

Положение урегулирует ряд вопросов, в частности позволит сфокусировать надзор на участниках рынка со значительной степенью общественной важности и критической степенью риска.

Установление критериев позволит определять периодичность проведения плановых инспекционных проверок небанковских учреждений.

Критерии оценки степени риска

Положение предлагает установить такие критерии оценки степени риска участников небанковского рынка:

состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

показатели деятельности;

соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций, других показателей и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

В Нацбанке отмечают, что каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев будет определяться и рассчитываться в зависимости от типа участника рынка. То есть отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги по финансовому лизингу, ломбардов.

Нацбанк будет проводить оценку степени риска и оценку общественной значимости участника рынка один раз в год, не позднее 15 декабря.

Периодом оценки является период с 1 октября года предыдущего года по 30 сентября текущего года.

НБУ будет принимать замечания и предложения к проекту Положения к 28.10.2020 года на электронный адрес: NBFI.regulations@bank.gov.ua

Количество участников рынка небанковских финуслуг

Всего на рынке учитывается 2084 участников небанковского финансового рынка: