Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021

В Счетной палате считают, что существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году.

Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021
Фото: Финансы Украины

Счетная палата обнаружила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2021 год, всего на 20,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной Палаты со ссылкой на главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

По его словам, увеличить доходы в проект государственного бюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа - на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины - на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений - на 0,9 млрд грн.

Пацкан отметил, что, по оценке Счетной палаты, прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году является довольно оптимистичным.

"К сожалению, существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году и, как следствие, непоступление доходов в определенных объемах. Это, в частности, рецессия, которая продолжается в промышленности и других отраслях, фактическое уменьшение кредитования и капитальных инвестиций, а также отток иностранного капитала", - отметил Пацкан.

Напомним, 14 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета на 2021 год. Среди приоритетов - повышение минимальной зарплаты, образование, медицина.

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