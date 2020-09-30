Как изменились цены на вторичном рынке жилья в Киеве. Обзор по районам

Цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартуют от $ 35 тыс. в Деснянском и Святошинском районах и достигают $ 108 тыс. в Печерском. Актуальные цены на вторичном рынке жилья в столице — в аналитике OLX Недвижимость.

Как изменились цены на вторичном рынке жилья в Киеве. Обзор по районам
Фото: blog.onlime

Где жилье подорожало

Больше всего за год жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах.

Единственным районом, где квартиры подешевели, стал Шевченковский. Широкий выбор 1-, 2- и 3-комнатных квартир в Дарницком районе.

Однокомнатные квартиры

С начала лета до середины сентября выгодные однокомнатные продавали в Деснянском и Святошинском районах — в среднем по $ 35 тыс. В то же время, если в первом с 2019 года цены выросли незначительно — на 8%, то стать обладателем однокомнатной квартиры в Святошино — на 25% дороже.

Меньше изменились расценки на Соломенке — однокомнатные подорожали лишь на 2% и теперь продаются по $ 39 тыс.

На Оболони однокомнатные квартиры на вторичке в среднем стоят $43 тыс.

В Днепровском районе $2 тыс. дороже — за однокомнатную просят $45 тыс., что на 13% больше, чем в 2019 году.

Немного дороже однокомнатные на Подоле — по $46 500. Здесь цены за год выросли на 16%.

Дарницкий же район активно застраивают, и стоимость жилья здесь не стоит на месте. Если в прошлом году однокомнатную квартиру можно было купить в среднем за $40 400, то сейчас уже за $51 500. Кстати, именно в этом районе широкий выбор квартир по Киеву.

В Голосеевском районе однокомнатные квартиры продают за $53 тыс. Цены здесь выросли больше — на 29% за год. Выбрать жилье по душе можно среди почти 3,2 тыс. вариантов на вторичном рынке.

Похожая стоимость однокомнатных в Шевченковском районе — в среднем $55 тыс. Самый дорогой район Киева, Печерский, сейчас в большом отрыве — за однокомнатную квартиру нужно выложить уже шестизначную сумму — $ 108 тыс.

Двухкомнатная квартира

Цены на двухкомнатные на вторичном рынке сейчас стартуют от $48 200 в Деснянском районе. Правда, предложений здесь меньше — примерно 1,1 тыс.

Купить двухкомнатную квартиру на Святошино можно в среднем за $ 51 тыс. — на 20% дороже, чем в прошлом году. Четверку районов с наиболее бюджетными 2-к закрывают Днепровский и Соломенский — здесь их продают по $ 56 тыс. В то же время цены в первом выросли на рекордные 22%, а предложений стало на 69% больше.

Купить двухкомнатную на Оболони получится в среднем за $ 57 900. В Подольском районе, где за год цены на двухкомнатные квартиры выросли на 20%, они стоят $ 65 800. Планируя приобрести двухкомнатную в Дарницком районе, рассчитывайте на среднюю цену в $ 72 тыс.

Шевченковский район — единственный, где за двухкомнатную квартиру в этом году можно заплатить даже меньше, чем в прошлом году. Цена упала на 5% и сейчас составляет в среднем $ 76 100. Почти такие же дорогие двухкомнатные в Голосеево — в среднем $ 79 500.

Примерно 4 миллиона гривен, или $ 140 тыс., стоит двухкомнатная квартира на Печерске. Цены в центре Киева за год выросли незначительно — на 4%. В то же время здесь почти широкий выбор двухкомнатных - 2,8 тыс. предложений за 3,5 месяца.

Трехкомнатная квартира

Самые дешевые трехкомнатные квартиры в Деснянском районе — продают их в среднем по $ 60 тыс. На $5 тыс. дороже в Святошинском. В тройке районов с самыми бюджетными трехкомнатными квартирами на вторичном рынке жилья — Оболонь (в среднем $ 75 тыс.)

Соломенский район предлагает 1,2 тыс. вариантов 3-к по средней цене $79 тыс. Стать владельцем трехкомнатной квартиры в Днепровском стоит $ 83 тыс. — на максимальные 28% дороже, чем в прошлом году. Однако предложений здесь несколько больше — почти 1,5 тыс. Значительно выросли в стоимости и трешки в Подольском — на 21%, теперь за них просят $ 87 тыс.

В Дарницком районе есть более 2,5 тыс. вариантов со средней ценой $92 тыс. В прошлом году трехкомнатную квартиру здесь можно было приобрести на 19% дешевле. Голосеевские трешки уже с шестизначной суммой — примерно $ 110 тыс. Предложений же с начала лета до середины сентября было почти 1,6 тыс. Здесь также значительно выросли цены — на 22% против аналогичного периода 2019 года.

В Шевченковском районе предложений примерно столько же, как и в Голосеево, однако стоят квартиры на $10 тыс. дороже — в среднем $120 тыс. Трехкомнатная на Печерске по цене почти равна двум в Шевченковском — за нее просят около $234 тыс.



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