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2020-09-30
Кадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисков
25 сентября 2020 года Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Нацбанке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков. Об этом
Фото: bank.gov.ua
Конкурс НБУ
В связи с этим Национальный банков 28 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления финансовых и операционных рисков.
В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:
- организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
- обеспечение управления операционными рисками;
- организация и координация непрерывности деятельности НБУ.
Чем занималась Мешенко
Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.
В Национальном банке Надежда Мешенко работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 — начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.