Кадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисков

25 сентября 2020 года Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Нацбанке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Конкурс НБУ

В связи с этим Национальный банков 28 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления финансовых и операционных рисков.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:

организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ;

обеспечение управления операционными рисками;

организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

Чем занималась Мешенко

Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.

В Национальном банке Надежда Мешенко работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 — начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.