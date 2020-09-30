Кадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисков

25 сентября 2020 года Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Нацбанке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Кадровые изменения. Из НБУ ушла начальник управления финансовых и операционных рисков
Фото: bank.gov.ua

Конкурс НБУ

В связи с этим Национальный банков 28 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности начальника Управления финансовых и операционных рисков.

В сферу компетенции будущего главы этого подразделения будет входить, в частности:

  • организация системы управления рисками в НБУ, разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ;
  • обеспечение управления операционными рисками;
  • организация и координация непрерывности деятельности НБУ.

Чем занималась Мешенко

Мешенко возглавляла Управление финансовых и операционных рисков с октября 2019 года.

В Национальном банке Надежда Мешенко работала с 2015 года: возглавляла отдел рыночных рисков Департамента управления рисками, с марта 2018 — начальник Управления финансовых рисков Департамента управления рисками.

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