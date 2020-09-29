Киев попал в топ-10 городов мира по количеству небоскребов

Киев попал в топ-10 городов мира по количеству небоскребов

Киев вошел в топ-10 городов мира по количеству высотных зданий. В столице Украины насчитали 1199 небоскребов. Всего в рейтинге участвовали 6965 городов.

Об это KV стало известно из рейтинга портала SkyscraperPage. 

Согласно данным портала, Киев находится на восьмом месте. Возглавляет список Нью-Йорк с населением более 8 млн человек и 6097 небоскребами. Замыкает десятку Мехико с населением около 9 млн человек, на которых приходится 1026 высоток.

“Высотное здание – это многоэтажное здание высотой не менее 12 этажей или 35 метров (115 футов)”, – отмечается в информации.

Также сообщается, что при составлении рейтинга использовались данные по уже построенным объектам. Всего в рейтинге использовали данные 6965 городов мира.

Напомним, в марте с. г. Киевская горгосадминистрация (КГГА) разрешила проектировать строительство нового жилищно-общественного комплекса на 5 га возле Лыбедской площади. Соответствующие Градостроительные условия и ограничения (ГУО) получило ЧАО “Киевский электротранспортный завод”.

Фото: Наш Киев

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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