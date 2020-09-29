Адвокаты частного инвестора ЗТМК заявили о незаконных схемах менеджмента комбината

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО «ЗТМК» в пользу третьих лиц и нанесения ущерба предприятию в особо крупных размерах. Решение было принято 17 сентября 2020 года по заявлению компании Tolexis Trading Limited, миноритарного владельца Запорожского титано-магниевого комбината, сообщают «Українські новини».

Согласно сообщению, 17 сентября 2020 года Tolexis Trading Limited добилась через суд рассмотрения своего заявления об уголовном преступлении. До этого решения суда в НАБУ безосновательно отказывались регистрировать заявление Tolexis Trading Limited. В своем заявлении инвестор указывает на факты растраты имущества предприятия, совершенные нынешним руководством ООО "ЗТМК".

Во-первых, появление фирмы-прокладки с правом получать на собственные банковские счета оплату за продукцию «ЗТМК» и другие поступления в пользу комбината. Так, с июня 2020 года адвокатское объединение «Премиум», согласно заключенному с ООО «ЗТМК» договору коммерческого представительства, имеет право получать оплату за проданную продукцию и другие поступления в пользу ООО «ЗТМК» на собственные банковские счета, а также получать комиссию в процентном отношении к объему поступивших средств.

По мнению юристов компании Tolexis Trading Limited, в результате заключения такого договора ЗТМК недополучает деньги от реализации продукции, а "ЗТМК" и его собственникам наносится прямой имущественный вред.

Во-вторых, в заявлении Tolexis Trading Limited указано, что с июля 2020-го ООО «ЗТМК» экспортирует титановую продукцию по ценам значительно ниже рыночных. В частности, соглашения, заключенные нынешним руководством предприятия с предприятиями Tip Trade Industial Products GMBH (Германия) и ADM Metals GMBH (Германия) предусматривают продажу по цене 3 тыс. долларов за тонну титановой губки, при рыночной цене почти в два раза выше. Для сравнения, весной 2020 года «ЗТМК» продавало аналогичную продукцию по цене 6,3 - 8 тыс. долларов за тонну. Tolexis Trading Limited как владелец миноритарного пакета ООО «ЗТМК» считает, что в результате продажи продукции по заниженным ценам ООО «ЗТМК» недополучил значительную часть доходов, а предприятия-посредники стали основными выгодоприобретателями. По мнению заявителя, ущерб наносится как государству, которое владеет 51% ООО «ЗТМК», так и миноритарному акционеру ЗТМК компании Tolexis Trading Limited, владеющей 49% долей в ООО «ЗТМК».

ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» было создано в 2013 году государством в лице ФГИУ (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%). 29 мая 2020 года Фонд государственного имущества Украины принял решение сменить руководство ООО «ЗТМК», назначив Сергея Лубенникова на пост и.о. директора ООО «ЗТМК».