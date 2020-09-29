Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

В офисе президента в результате этого шага ожидают увеличения поступлений в госбюджет.

Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 412/2020 "Некоторые вопросы оптимизации перечня объектов государственной собственности, обеспечивающих деятельность Президента Украины", которым передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе президента ожидают, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в государственный бюджет Украины.

Напомним, 25 сентября в Украине вступил в силу запрет аукционов большой приватизации на период карантина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривныИзвестный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны
Блок рекламы


Похожие новости
Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитковИран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков
В США растут цены на сталь, а загрузка заводов увеличиваетсяВ США растут цены на сталь, а загрузка заводов увеличивается
Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода НовометГосэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет
Norsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе HusnesNorsk Hydro решила возобновить выпуск первичного алюминия на заводе Husnes
Tsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейкиTsingshan и Guangxin построят новый завод по выпуску нержавейки
“Укроборонпром” разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе “Буревестник” в Киеве (фото)“Укроборонпром” разоблачил нелегальную добычу песка на своем же заводе “Буревестник” в Киеве (фото)
Завод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в рекуЗавод Мечела оштрафован на 2 млн долл за сброс отходов в реку
Зеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭСЗеленский поручил достроить два энергоблока ХАЭС
Ликвидатора "Киевского радиозавода" будут судить за продажу имущества с убытками в 46 млн грнЛиквидатора "Киевского радиозавода" будут судить за продажу имущества с убытками в 46 млн грн
Итальянская компания Beltrame Group модернизирует завод в РумынииИтальянская компания Beltrame Group модернизирует завод в Румынии
Последние новости
Подгружаем последние новости