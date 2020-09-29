Зеленский передал на приватизацию Житомирский ликеро-водочный завод

В офисе президента в результате этого шага ожидают увеличения поступлений в госбюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 412/2020 "Некоторые вопросы оптимизации перечня объектов государственной собственности, обеспечивающих деятельность Президента Украины", которым передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Такой шаг осуществлен с целью оптимизации перечня объектов государственной собственности, которые находятся в управлении Государственного управления делами, однако не используются для обеспечения деятельности президента Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе президента ожидают, что результатом реализации этого шага будет увеличение поступлений в государственный бюджет Украины.

Напомним, 25 сентября в Украине вступил в силу запрет аукционов большой приватизации на период карантина.