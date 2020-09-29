В августе госдолг Украины сократился на 16,9 млрд грн

Во втором квартале 2020 года показатель государственного долга к ВВП составил 50,8%, в то время как государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 57,6%.

В августе 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд долларов).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Государственный долг составил 2 060,74 млрд гривен, сократившись на 11,8 млрд гривен в основном за счет уменьшения долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гарантированный государством долг уменьшился на 5,1 миллиарда гривен в основном за счет уменьшения задолженности перед международным валютным фондом", - говорится в сообщении.

В Минфине также добавили, что в течение августа министерство, проведя 4 аукциона по размещению ОВГЗ, привлекло 23,4 млрд гривен на финансирование государственного бюджета, из которых в иностранной валюте было привлечено 250,5 млн долларов.

"Расходы на погашение государственного долга в августе 2020 года составляли 38,7 млрд грн, а расходы на обслуживание государственного долга - 8,5 млрд грн", - отметили в Минфине.

По результатам второго квартала 2020 года показатель государственного долга к ВВП составил 50,8%, в то время как государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 57,6%.