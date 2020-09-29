На мировом рынке сократился спрос на никель

На мировом рынке сократился спрос на никель

Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики, в течение января-июля 2020 года на мировом рынке никеля видимый спрос был ниже объёмов производства на 33 тыс. тонн (для сравнения — в 2019 году был зафиксирован дефицит предложения в 26,9 тыс. тонн).

За 7 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1290,6 тыс. тонн, спрос — 1257,4 тыс. тонн.

Китай снизил выплавку на 82 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 647,9 тыс. тонн, что на 46 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 109 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.

В течение июля 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 210,8 тыс. тонн, потребление — 204,9 тыс. тонн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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