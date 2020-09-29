Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали

С 16 октября правительство Индии обязало компании, закупающие за рубежом металлургическую продукцию регистрироваться в Системе мониторинга импорта стали (SIMS) для импорта любой продукции из чугуна и стали, а также некоторых товаров, связанных с железными дорогами.



Ограничения наложены на всю продукцию в соответствии с главой 72 кодов ТН ВЭД (чугун и сталь), главой 73 (изделия из чугуна и стали) и главой 86 (железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; путевая арматура и арматура для железнодорожных или трамвайных путей; механическое движение сигнальное оборудование всех видов).



Регистрация контрактов будет платной и строго регламентированной по срокам. Кроме того, будут проверяться документы, подтверждающие качество ввозимого товара, что может привести к полному запрету на ввоз несертифицированной в Индии продукции.

