Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали

Индия начнет тотальную регистрацию всех контрактов на импорт чугуна и стали

С 16 октября правительство Индии обязало компании, закупающие за рубежом металлургическую продукцию регистрироваться в Системе мониторинга импорта стали (SIMS) для импорта любой продукции из чугуна и стали, а также некоторых товаров, связанных с железными дорогами.

Ограничения наложены на всю продукцию в соответствии с главой 72 кодов ТН ВЭД (чугун и сталь), главой 73 (изделия из чугуна и стали) и главой 86 (железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; путевая арматура и арматура для железнодорожных или трамвайных путей; механическое движение сигнальное оборудование всех видов).

Регистрация контрактов будет платной и строго регламентированной по срокам. Кроме того, будут проверяться документы, подтверждающие качество ввозимого товара, что может привести к полному запрету на ввоз несертифицированной в Индии продукции.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривныИзвестный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal возобновила выплавку чугуна в доменной печи на меткомбинате в БременеArcelorMittal возобновила выплавку чугуна в доменной печи на меткомбинате в Бремене
В августе Китай сократил импорт медиВ августе Китай сократил импорт меди
В январе-августе США сократили импорт стали на 21%В январе-августе США сократили импорт стали на 21%
Турция продлила пошлины на импорт металлопрокатаТурция продлила пошлины на импорт металлопроката
Министерство стали Индии хочет втрое снизить роялти за добычу железной рудыМинистерство стали Индии хочет втрое снизить роялти за добычу железной руды
6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали6 месяц подряд в Японии падает выплавка стали
Украина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке сталиУкраина осталась на 12 месте в рейтинге по выплавке стали
В планах Турции и дальше сокращать импорт роSSийского газаВ планах Турции и дальше сокращать импорт роSSийского газа
Канада расследует импорт арматуры из семи странКанада расследует импорт арматуры из семи стран
В 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газамиВ 2021 году Украина начнет торговать парниковыми газами
Последние новости
Подгружаем последние новости