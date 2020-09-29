Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении

Финская Outokumpu начинает сокращения персонала в убыточном подразделении

Финский производитель нержавеющей стали Outokumpu заявил во вторник, что планирует сократить до 100 рабочих мест в рамках реорганизации своего бизнес-подразделения по производству сортового проката вместо его продажи.

В феврале Outokumpu начала проверку убыточного подразделения, которое производит стальную арматуру, катанку и проволоку для нефтяной, химической и машиностроительной промышленности.

Подразделение понесло скорректированный убыток в размере 7 млн евро (8,2 млн долл.) до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 2019 году при чистых продажах в размере 642 млн евро, а в первой половине 2020 года скорректированная EBITDA составила минус 5 млн евро в чистом виде при объеме продаж 289 миллионов, говорится в сообщении компании.

У Outokumpu есть заводы по производству сортового проката в Великобритании, США и Швеции.

"Программа реструктуризации будет запущена немедленно с принятия кадровых мер, которые могут привести к сокращению примерно 100 должностей", - сказали в компании.

Компания также планирует повысить операционную эффективность подразделения и расширить ассортимент своей продукции, чтобы сосредоточиться на более дорогих специальных сортах.

В апреле Outokumpu назначила Финна Хейкки Малинена своим новым генеральным директором и объявила о своем новом составе руководства во вторник, добавив, что ее стратегия для всей группы будет опубликована 5 ноября.

МинПром по материалам Steelland

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