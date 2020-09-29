Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков

Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков

Вторая очередь завода компании South Kaveh Steel Company с производственной мощностью 1,2 млн тонн стальных слитков была торжественно открыта в субботу, 26 сентября.

Объект был открыт в Особой экономической зоне Персидского залива, расположенной в портовом городе Бендер-Аббас, в провинции Хормозган.

"С запуском этой производственной линии, в которую фонд Mostazafan инвестировал в общей сложности 311 млн евро, производственные мощности Kaveh Steel Company по производству слитков увеличились вдвое, до 2,4 млн тонн в год", - рассказал генеральный директор компании Али Дехакин.

МинПром по материалам Иран.ру

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