Иран запустил вторую линию завода South Kaveh мощностью 1,2 млн стальных слитков

Вторая очередь завода компании South Kaveh Steel Company с производственной мощностью 1,2 млн тонн стальных слитков была торжественно открыта в субботу, 26 сентября.



Объект был открыт в Особой экономической зоне Персидского залива, расположенной в портовом городе Бендер-Аббас, в провинции Хормозган.



"С запуском этой производственной линии, в которую фонд Mostazafan инвестировал в общей сложности 311 млн евро, производственные мощности Kaveh Steel Company по производству слитков увеличились вдвое, до 2,4 млн тонн в год", - рассказал генеральный директор компании Али Дехакин.



