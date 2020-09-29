Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года

Японская JFE ожидает высоких цен на руду до конца года

JFE Holdings, второй по величине производитель стали в Японии, ожидает, что цены на железную руду останутся на текущем уровне, самом высоком за более чем шесть лет.

По словам японского производителя стали, рекордное производство стали в Китае, вызванное инициативой правительства по инфраструктурным проектам, является самым большим фактором поддержания цен на железную руду.

Масаши Терахата, финансовый директор JFE Holdings, прокомментировал, что весьма вероятно, что железная руда останется на текущем уровне 120 долл. за тонну к концу финансового года, заканчивающегося в марте 2021 года, хотя может произойти небольшое снижение.

Железная руда выросла почти на 40% в этом году и была близка к самому высокому уровню с 2014 года на закрытии в Сингапуре в понедельник. Рост был поддержан производством нерафинированной стали в Китае, которое в июле превысило 90 миллионов тонн третий месяц подряд.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Известный киевский фастфуд подорожал на 2 гривныИзвестный киевский фастфуд подорожал на 2 гривны
Блок рекламы


Похожие новости
Аналитики Citigroup: Украинские евробонды с погашением в марте 2033 года подешевеютАналитики Citigroup: Украинские евробонды с погашением в марте 2033 года подешевеют
Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.Эксперты предрекают ценам на руду падение ниже 100 долл.
Курс валют в Киеве: 28 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 28 сентября 2020 года
АМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 годаАМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года
АМКР просит инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 годаАМКР просит инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года
Курс валют в Киеве: 25 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 сентября 2020 года
Курс валют в Киеве: 23 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 сентября 2020 года
В текущем году на железную руду выросли на 35%В текущем году на железную руду выросли на 35%
Курс валют в Киеве: 21 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 21 сентября 2020 года
К концу года госдолг Украины составит 68% ВВПК концу года госдолг Украины составит 68% ВВП
Последние новости
Подгружаем последние новости