В США растут цены на сталь, а загрузка заводов увеличивается

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, цены на сталь в США стремительно растут. После апрельского краха и фальстарта в мае / июне производители стали в настоящее время стремятся повысить цены на рулоны еще выше.



Простои заводов, истощение товарных запасов у дистрибьюторов и рост цен на лом в совокупности привели к повышению цен на горячекатаный рулон с 450 долл. за короткую тонну до примерно 600 долл. за короткую тонну в течение нескольких коротких недель.



Еще одна причина роста цен - восстановление спроса как после минимума, вызванного коронавирусом, так и по сезонным причинам, поскольку рынок возвращается после летнего спада. Спрос в автомобильном секторе высок, так как у автосалонов заканчивается запас новых автомобилей.



Сроки поставки на сталелитейные заводы увеличиваются. Загрузка производственных мощностей продолжает постепенно расти и сейчас составляет около 65%, но этот показатель остается значительно ниже докандемического уровня.



Одним из препятствий на пути к возрождению является слабый спрос на сталь со стороны нефтегазовой отрасли. Активность в энергетическом секторе остается медленной, поскольку рост цен на нефть пытается набрать обороты. Аналитики ожидают, что дефицит предложения нефти вернется в третьем квартале и станет несколько более выраженным в последнем квартале 2020 года, но запасы нефти, как ожидается, будут оставаться высокими в течение длительного периода.



В Канаде цены на плоский прокат в сентябре росли, хотя и более медленными темпами, чем в США . Спрос растет с определенным объемом закупок, необходимых для заполнения пробелов в запасах, на фоне увеличения сроков поставки станов, особенно г/к рулона.



В сегменте инфраструктуры наблюдается заметный рост активности, однако, как и на рынке США , спрос со стороны нефтегазовой отрасли остается невысоким. MEPS прогнозирует, что цены на рулоны в Канаде продолжат расти в октябре, поскольку ожидается, что спрос со стороны большинства секторов конечных пользователей останется устойчивым по мере продвижения к последнему кварталу 2020 года.

