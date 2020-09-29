Партнёры Apple потратят $900 миллионов на развитие производства в Индии в ближайшие пять лет

Производственные партнёры Apple планируют расширять производство в Индии. Согласно последним сообщениям, такие компании, как Wistron, Pegatron и Foxconn, планируют инвестировать в страну около $900 миллионов.

Партнёры Apple потратят $900 миллионов на развитие производства в Индии в ближайшие пять лет

gizmochina.com

В отчёте Reuters говорится, что поставщики Apple планируют получить выгоду от государственной программы по стимулированию производства на территории Индии (PLI). Согласно отчёту, Foxconn подала заявку на инвестирование $542 миллионов, в то время как Wistron и Pegatron планируют вложить $176 миллионов и $162 миллиона соответственно. Спектр устройств, которые будут производиться в Индии пока неизвестен. Кроме того, Wistron планирует увеличить на уже имеющихся предприятиях производство iPhone SE до 400 000 единиц в месяц до конца этого года. По предварительным подсчётам, это создаст около 10 000 рабочих мест.

В сложившейся ситуации нет ничего удивительного. Вследствие накалившихся отношений между США и Китаем, Apple начала рассматривать возможности переноса производства своих устройств в другие страны. К слову, Wistron начала производство оригинального iPhone SE в Индии ещё в 2017 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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