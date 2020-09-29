В Кабмине рассказали, что будет с ценами на электроэнергию в 2020 году

В министерстве подчеркнули, что цены на электроэнергию в Украине сейчас являются самыми низкими среди всех стран Европы.

В Кабмине рассказали, что будет с ценами на электроэнергию в 2020 году
Фото: Depositphotos/vencav

Министерство энергетики Украины заявляет, что цена на электроэнергию для населения до конца года останется неизменной.

Об этом говорится в сообщении на сайте

Министерства энергетики.

"В условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года останется неизменной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на электроэнергию в рамках ПСО при потреблении до 100 кВт-час составит 90 грн/кВт-час, свыше 100 кВт-ч - 168 коп/кВт-час.

В министерстве подчеркнули, что цены на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и сейчас являются самыми низкими среди всех стран Европы, в частности они в 1,2-2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины обязал ООО “Евро-Реконструкция” уменьшить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян, которым компания предоставляет тепло и горячую воду.

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