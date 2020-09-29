НБУ хочет, чтоб банки выдавали ипотечные кредиты под 5-7-9%

Национальный банк предлагает Правительству расширить программу «Доступные кредиты 5-7-9» на ипотеку. Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова во время онлайн-конференции «Как банковский сектор пережил covid-кризис и каковы перспективы возобновления кредитования?»

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«На сегодня мы предложили Правительству найти возможность расширить программу „5-7-9“ на доступную ипотеку, в том числе есть предложения по применению механизма государственных гарантий при кредитовании, чтобы уменьшить риски для банков», — заявила Рожкова.

Что известно о программе

Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%» правительство начало в конце февраля 2020 года. Льготный кредит сроком до 5 лет под 5%, 7% или 9% годовых может быть направлен на инвестиционную деятельность — строительство, приобретение или реконструкцию недвижимости, оборудование, технику и тому подобное.

В рамках программы бизнес-клиенты могут пополнить оборотный капитал, взяв кредит на 2 года под 3% годовых.

Для тех клиентов, имеющих кредитные обязательства, есть возможность получить рефинансирование под 0% годовых до 1 апреля 2021 года.

Сколько выдали кредитов

По данным Минфина на середину сентября, с момента старта программы уполномоченные банки выдали 3238 займов на общую сумму в 7,813 млрд грн. Из них 6,334 млрд грн — на рефинансирование ранее полученных займов, 1,255 млрд грн — на капитальные инвестиции и 223,87 млн грн — на пополнение оборотных средств.

Что с ипотекой

Приватбанк с 1 июля 2020 года открыл кредитование в рамках государственной программы «Доступное жилье под 10%».

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 п.п.

Ожидания президента и правительства

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020: «Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень трудная задача, но уже реальная», — заявил Зеленский.