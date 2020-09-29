Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка «Аркада», которая продлится три года — до 24 сентября 2023 включительно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также кроме полномочий в части организации реализации активов банка, Фонд назначил специалиста по вопросам ликвидации банков Илью Луньо.

Предыстория

25 сентября Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Аркада.

Хроники падения

25 августа правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Инвесторы жилья «Аркады» активно протестовали в Киеве . Депутат Елена Шуляк на основании коллективного обращения 11 тыс. инвесторов инициировала коллективное депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю о создании межведомственной или рабочей группы при Кабмине. Согласно оценкам, в зоне риска оказалось более 30 тыс. граждан Украины и иностранных государств.

25 августа правление Национального банка приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3, в Киеве .

27 августа ФГВФЛ выставил активы банка на продажу.