Креди Агриколь Банк избрал главу наблюдательного совета

Наблюдательный совет АО «Креди Агриколь Банк» назначил Николя Дриона председателем наблюдательного совета с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Фото:antikor.com.ua

Такое решение наблюдательный совет принял на основании решения единственного акционера банка от 25 сентября.

Что известно о Николя Дрионе

Николя Брюн, Эдуард Франсуа Дрион в течение последних пяти лет занимал должности:

руководитель международного розничного банкинга Креди Агриколь С.А. (Франция);

член совета Креди Агриколь платежные услуги (Франция);

заместитель председателя наблюдательного совета, председатель комитета по номинациям и наградам в Креди дю Марок (Марокко);

член совета КА Италия и член исполнительного комитета Креди Агриколь Италия SpA;

председатель ИУБ Холдинг (Франция);

председатель наблюдательного совета КА Банк Польша;

член совета и член комитета по аудиту Креди Агриколь Страхование Кредиторов (Саси);

член совета Креди Агриколь Египет.

Нового председателя наблюдательного совета назначено на срок с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года.