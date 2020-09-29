Новостей.COM ⇒
2020-09-29
Креди Агриколь Банк избрал главу наблюдательного совета
Наблюдательный совет АО «Креди Агриколь Банк» назначил Николя Дриона председателем наблюдательного совета с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Фото:antikor.com.ua
Такое решение наблюдательный совет принял на основании решения единственного акционера банка от 25 сентября.
Что известно о Николя Дрионе
Николя Брюн, Эдуард Франсуа Дрион в течение последних пяти лет занимал должности:
- руководитель международного розничного банкинга Креди Агриколь С.А. (Франция);
- член совета Креди Агриколь платежные услуги (Франция);
- заместитель председателя наблюдательного совета, председатель комитета по номинациям и наградам в Креди дю Марок (Марокко);
- член совета КА Италия и член исполнительного комитета Креди Агриколь Италия SpA;
- председатель ИУБ Холдинг (Франция);
- председатель наблюдательного совета КА Банк Польша;
- член совета и член комитета по аудиту Креди Агриколь Страхование Кредиторов (Саси);
- член совета Креди Агриколь Египет.
Нового председателя наблюдательного совета назначено на срок с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года.