Креди Агриколь Банк избрал главу наблюдательного совета

Наблюдательный совет АО «Креди Агриколь Банк» назначил Николя Дриона председателем наблюдательного совета с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Креди Агриколь Банк избрал главу наблюдательного совета
Фото:antikor.com.ua

Такое решение наблюдательный совет принял на основании решения единственного акционера банка от 25 сентября.

Что известно о Николя Дрионе

Николя Брюн, Эдуард Франсуа Дрион в течение последних пяти лет занимал должности:

  • руководитель международного розничного банкинга Креди Агриколь С.А. (Франция);
  • член совета Креди Агриколь платежные услуги (Франция);
  • заместитель председателя наблюдательного совета, председатель комитета по номинациям и наградам в Креди дю Марок (Марокко);
  • член совета КА Италия и член исполнительного комитета Креди Агриколь Италия SpA;
  • председатель ИУБ Холдинг (Франция);
  • председатель наблюдательного совета КА Банк Польша;
  • член совета и член комитета по аудиту Креди Агриколь Страхование Кредиторов (Саси);
  • член совета Креди Агриколь Египет.

Нового председателя наблюдательного совета назначено на срок с 25 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года.

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