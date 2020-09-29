CБУ заблокировала масштабную контрабанду янтаря в Азию

Правоохранители изъяли 833 кг янтаря стоимостью почти 4 млн грн.

CБУ заблокировала масштабную контрабанду янтаря в Азию
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Фото: пресс-служба СБУ

Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен. Также обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.

Фото: пресс-служба СБУ

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявлении подозрений причастным лицам.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, сегодня СБУ заблокировала схему реализации фальсифицированных лекарств на миллионы гривен. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более чем 15 миллионов гривен в год.

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