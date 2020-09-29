CБУ заблокировала масштабную контрабанду янтаря в Азию
Правоохранители изъяли 833 кг янтаря стоимостью почти 4 млн грн.
Служба безопасности Украины заблокировала масштабный канал контрабанды обработанного янтаря в одну из азиатских стран.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".
Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 миллиона гривен. Также обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие материалы противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявлении подозрений причастным лицам.
Напомним, сегодня СБУ заблокировала схему реализации фальсифицированных лекарств на миллионы гривен. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более чем 15 миллионов гривен в год.