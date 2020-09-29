Госдолг в августе уменьшился до 2,34 триллиона — Минфин

Совокупный государственный долг страны в августе 2020 года в гривневом эквиваленте уменьшился на 0,7% — до 2,338 трлн грн, а в иностранной валюте вырос на 0,06% — до $85,1 млрд. Такие данные обнародовало Министерство финансов на официальном сайте.

Фото: glavcom.ua

В августе сумма долга в гривневом эквиваленте уменьшилась на 16,9 млрд грн, а в долларовом — выросла на $0,05 млрд.

Данные за август

По статистическим данным, изложенным в таблицах Минфина, уровень госдолга Украины немного улучшился:

внешний прямой долг — 1,452 трлн грн (62,1% от общей суммы госдолга), или $52,85 млрд;

внутренний долг — 886,18 млрд грн (37,9%), или $32,25 млрд;

государственный долг — 2,061 трлн грн (88,13% от общей суммы долга), или $75 млрд;

гарантированный государством долг — 277,44 млрд грн (11,87%), или $10,1 млрд. Из них внешний долг — 256,07 млрд грн (10,95%), или $9,32 млрд, внутренний долг — 21,38 млрд грн (0,91%), или $0,78 млрд;

государственный внешний долг — 1,196 трлн грн (51,15% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $43,53 млрд;

государственный внутренний долг — 864,8 млрд грн (36,99% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $31,48 млрд.

В августе 2020 года крупных заимствований не было.

Предыдущие показатели

Государственный долг Украины в июле 2020 года в гривневом эквиваленте вырос на 3,8% — до 2,355 трлн грн, а в иностранной валюте — на 0,04%, до $85,05 млрд.

Гарантированный государством долг в июле увеличился на 5,98% — до 282,55 млрд грн, в долларах — на 2,14%, до $10,2 млрд. В том числе внешний — на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в долларах — на 2,84%, до $9,42 млрд.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2020 года равнялся 2 269,17 млрд грн, или $85,01 млрд.

В мае текущего года госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% — до 2,209 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте — на 0,83%, до $82,12 млрд.