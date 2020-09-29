Швейцария проигрывает борьбу с отмыванием денег — экс-глава MROS

Бывший глава швейцарского офиса по борьбе с отмыванием денег MROS Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Об этом швейцарский экс-чиновник сказал в интервью газете Tages Anzeiger

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Телесклаф убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной. Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.

Что происходит

В июне этого года Даниэль Телесклаф без особых объяснений ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Как рассказала швейцарская общественная телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые $3,7 млрд поступили в страну, а $4,2 млрд ее покинули.

Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, вследствие давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцария не добьется никакого результата».

Что выявили

В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн швейцарских франков ($208 млн) из 4,8 млрд швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он.

С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд швейцарских франков.

В 2019 году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а они, эти страны, добровольно никогда на такое сотрудничество не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.

Что делать

Бывший руководитель швейцарского офиса MROS рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.

Кроме того, Телесклаф обратил внимание на несовершенство применяемых IT-технологий. Это ведет к тому, что основная часть документации обрабатывается вручную.