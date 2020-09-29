Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»

Депутаты фракции «Слуга народа» предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн, чтобы погасить в 4 квартале этого года часть долга и провести другие расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом говорится в законопроекте №4151, передает Интерфакс-Украина.

Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»
Фото: prm.ua

Что предлагают

Согласно законопроекту, после выпуска ОВГЗ средства передадут в качестве субсидии НЭК «Укрэнерго», чтобы компания смогла погасить свой долг перед ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок»), а та – перед производителями ВИЭ.

Для этого предлагается увеличить предельный размер дефицита госбюджета-2020 с 298,4 до 318 млрд грн.

Сумма задолженности

Авторы законопроекта напоминают, что задолженность «ГарПок» перед «зелеными» на 1 августа 2020 составляла 22,4 млрд грн. Правительство по меморандуму с производителями ВИЭ взяло на себя обязательства погасить 40% ее в четвертом квартале 2020 года, что составляет 8,96 млрд грн.

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