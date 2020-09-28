СБУ заблокировала схему реализации фальсифицированных лекарств на миллионы гривен

По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более чем 15 миллионов гривен в год.

Служба безопасности Украины заблокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные лекарственные препараты на миллионы гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева . Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии. Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали городскую типографию, где работал один из сообщников. Злоумышленники реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин.

По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн гривен в год.

Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.