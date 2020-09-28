Cleveland-Cliffs купит за1,4 млрд долл. активы ArcelorMittal в США

Американская горно-металлургическая компания Cleveland-Cliffs, в начале текущего года присоединившая к себе AK Steel, осуществляет новое поглощение. За 1,4 млрд долл. она приобретает американские активы корпорации ArcelorMittal.



В 2019 г. доходы ArcelorMittal USA составили 18,6 млрд долл., что соответствовало около 25% заработков транснациональной группы. В состав подразделения входят шесть металлургических заводов, включая три меткомбината, а также 26 предприятий по выпуску стальной продукции, в том числе прокатный завод AM/NS Calvert, находящийся в совместной собственности с японской Nippon Steel.



В 2018 г. на предприятиях ArcelorMittal USA было выплавлено около 13,5 млн т стали. Порядка 98% производства пришлось на листовой прокат. Со своей стороны, AK Steel, которая теперь входит в состав Cleveland-Cliffs, произвела в 2018 г. немногим менее 5,1 млн т листового проката.



Таким образом, благодаря объединению Cleveland-Cliffs станет крупнейшим в США производителем листовой продукции, а ее мощности по выплавке стали превысят 18 млн т в год. Кроме того, ее мощности по выпуску железорудного сырья возрастут до около 25,4 млн т в год.



Сделку планируется завершить уже в четвертом квартале текущего года при условии получения положительного вердикта от американских антимонопольных органов.



