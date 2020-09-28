Christie’s выставит на торги портрет самой популярной криптовалюты

Аукционный дом Christie's выставит на торги фрагмент масштабной коллекции Portrait of a Mind, пишет специализированный портал Cointelegraph.

Фото: pixabay.com

Что представляет собой лот

Коллекция объединяет 40 картин в форме дисков, каждый из которых содержит исходный код биткоина — всего более 12 млн цифр.

Работу представляет проект Robert Alice лондонского художника Бенджамина Джентилле. На создание 50-метрового арт-объекта он потратил три года. Свое творение автор называет «портретом Сатоши Накамото».

Каждая картина содержит ровно 322 048 цифр кода биткоина и координаты географического места. Локации выделены золотом и имеют особое значение для истории первой криптовалюты.

Как будет продаваться

В Нью-Йорке с молотка уйдет один фрагмент — Block 21 (24,9472° N, 118,5979° E). К нему привязан невзаимозаменяемый токен (NFT) на блокчейн Ethereum для подтверждения подлинности работы.

Художник рассчитывает выручить от $12 тыс. до $18 тыс.

Кто покупает

Особенность работы не только в ее масштабности. По замыслу, каждая картина должна попасть к отдельному покупателю, чтобы у коллекционеров не было полного кода.

Первыми владельцами картин из коллекции Portrait of a Mind стали CEO Binance Чанпен Чжао и председатель Bloq Мэттью Росзак.