Аналитики Citigroup: лучше инвестировать в развивающиеся рынки
Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на ценные бумаги развивающихся рынков, пишет
К таким выводам эксперты пришли из-за расхождения в экономических тенденциях, которые лежат в основе этих классов активов.
Относительно евроэкономики
Показатели исследования свидетельствуют об определенном разочаровании европейской экономикой на фоне устойчивого отношения к странам с развивающейся экономикой. Прогнозы роста прибыли европейских компаний сейчас находятся на самом высоком уровне среди развитых рынков и имеют риск снижения.
«В целом относительно акций мы остаемся немного „выше рынка“, но рекомендуем переориентироваться из европейских бумаг в EM (Emerging Markets)», — отметили в Citigroup.
Индикатор банка, оценивающий состояние экономики Европы, в сентябре неожиданно снизился из-за роста числа новых заражений коронавирусом. Это привело к ослаблению интереса инвесторов к акциям местных компаний.
Отмечается, что за последние два месяца сводный фондовый индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал более чем на 3%. При этом, MSCI Emerging Markets практически не изменился.
Относительно доллара США
В среднесрочной перспективе фундаментальные показатели для доллара США останутся неблагоприятными, прогнозируют аналитики банка. Это позитивно скажется на рискованных активах ЕМ.