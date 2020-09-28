Аналитики Citigroup: лучше инвестировать в развивающиеся рынки

Аналитики Citigroup советуют инвесторам переориентироваться с акций европейских компаний на ценные бумаги развивающихся рынков, пишет Bloomberg .

Фото: nangs.org

К таким выводам эксперты пришли из-за расхождения в экономических тенденциях, которые лежат в основе этих классов активов.

Относительно евроэкономики

Показатели исследования свидетельствуют об определенном разочаровании европейской экономикой на фоне устойчивого отношения к странам с развивающейся экономикой. Прогнозы роста прибыли европейских компаний сейчас находятся на самом высоком уровне среди развитых рынков и имеют риск снижения.

«В целом относительно акций мы остаемся немного „выше рынка“, но рекомендуем переориентироваться из европейских бумаг в EM (Emerging Markets)», — отметили в Citigroup.

Индикатор банка, оценивающий состояние экономики Европы, в сентябре неожиданно снизился из-за роста числа новых заражений коронавирусом. Это привело к ослаблению интереса инвесторов к акциям местных компаний.

Отмечается, что за последние два месяца сводный фондовый индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал более чем на 3%. При этом, MSCI Emerging Markets практически не изменился.

Относительно доллара США