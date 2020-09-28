Доля убыточных среди крупных и средних предприятий составляет 36,6% — Госстат

За I полугодие 2020 года крупные и средние предприятия Украины получили 29,2 млрд грн прибыли, что почти в 7,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Доля убыточных среди крупных и средних предприятий составляет 36,6% — Госстат
Фото: energo-audit.com

За январь - июнь т. г. финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий составил 29,2 млрд грн прибыли, тогда как за январь - июнь 2019 года этот показатель достигал 218,1 млрд грн.

Прибыльные крупные и средние предприятия получили за I полугодие 2020 года 262,4 млрд грн прибыли. Это составляет 89,9% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Убыточные крупные и средние предприятия получили 233,2 млрд грн убытков (почти в 2,2 раза больше, чем за январь - июнь 2019-го).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных в I полугодии 2020 составила 36,6% (в январе-июне 2019 года - 24,9%).

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