Всемирный экономический форум в 2021 году поменяет место прописки

В 2021 году Всемирный экономический форум (ВЭФ), который обычно проходил в январе в Давосе, пройдет в другом месте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Davoser Zeitung, публикуя письмо основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба.

Всемирный экономический форум в 2021 году поменяет место прописки
Фото: riss.ru

Среди возможных мест проведения форума называют курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден и город Лугано в кантоне Тичино, но окончательный выбор пока не сделан.

Ранее уже шли поиски альтернативные мест и дат проведения ВЭФ в 2021 году. Предполагалось, что форум пройдет в начале лета следующего года, так как до тех пор, по мнению организаторов, невозможно будет провести это мероприятие в безопасной обстановке.

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