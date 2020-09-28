Всемирный экономический форум в 2021 году поменяет место прописки

В 2021 году Всемирный экономический форум (ВЭФ), который обычно проходил в январе в Давосе, пройдет в другом месте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Davoser Zeitung, публикуя письмо основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба.

Фото: riss.ru

Среди возможных мест проведения форума называют курорт Бюргеншток в кантоне Нидвальден и город Лугано в кантоне Тичино, но окончательный выбор пока не сделан.

Ранее уже шли поиски альтернативные мест и дат проведения ВЭФ в 2021 году. Предполагалось, что форум пройдет в начале лета следующего года, так как до тех пор, по мнению организаторов, невозможно будет провести это мероприятие в безопасной обстановке.