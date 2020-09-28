ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список стран

Совет ЕС утвердил финансовую поддержку в размере 87,4 млрд евро для 16 государств-членов. Они получат кредиты в рамках программы по снижению рисков безработицы в период кризиса с covid-19. Об этом сообщается на сайте Европейского совета, пишет Лига.

Фото: ukrinform.ru

Страны-члены ЕС смогут профинансировать резкое увеличение государственных расходов на поддержку граждан, потерявших доходы, а также некоторых мер, связанных со здравоохранением.

Кто получит помощь

Самые крупные кредиты получат Италия и Испания .

Бельгия — 7,8 млрд евро

Болгария — 511 млн евро

Хорватия — 1 млрд евро

Кипр — 479 млн евро

Чехия — 2 млрд евро

Греция — 2,7 млрд евро

Италия — 27,4 млрд евро

Латвия — 193 млн евро

Литва — 602 млн евро

Мальта — 244 млн евро

Польша — 11,2 млрд евро

Португалия — 5,9 млрд евро

Румыния — 4,1 млрд евро

Словакия — 631 млн евро

Словения — 1,1 млрд евро

Испания — 21,3 млрд евро.

Напомним

SURE – один из трех элементов системы социальной защиты в условиях пандемии covid-19 стоимостью 540 млрд евро, который был одобрен лидерами ЕС для защиты рабочих, предприятий и государственных служащих.

Ранее сообщалось

Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.