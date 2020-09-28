ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список стран

Совет ЕС утвердил финансовую поддержку в размере 87,4 млрд евро для 16 государств-членов. Они получат кредиты в рамках программы по снижению рисков безработицы в период кризиса с covid-19. Об этом сообщается на сайте Европейского совета, пишет Лига.

ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список стран
Фото: ukrinform.ru

Страны-члены ЕС смогут профинансировать резкое увеличение государственных расходов на поддержку граждан, потерявших доходы, а также некоторых мер, связанных со здравоохранением.

Кто получит помощь

Самые крупные кредиты получат Италия и Испания.

  • Бельгия — 7,8 млрд евро
  • Болгария — 511 млн евро
  • Хорватия — 1 млрд евро
  • Кипр — 479 млн евро
  • Чехия — 2 млрд евро
  • Греция — 2,7 млрд евро
  • Италия — 27,4 млрд евро
  • Латвия — 193 млн евро
  • Литва — 602 млн евро
  • Мальта — 244 млн евро
  • Польша — 11,2 млрд евро
  • Португалия — 5,9 млрд евро
  • Румыния — 4,1 млрд евро
  • Словакия — 631 млн евро
  • Словения — 1,1 млрд евро
  • Испания — 21,3 млрд евро.

Напомним

SURE – один из трех элементов системы социальной защиты в условиях пандемии covid-19 стоимостью 540 млрд евро, который был одобрен лидерами ЕС для защиты рабочих, предприятий и государственных служащих.

Ранее сообщалось

Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.

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