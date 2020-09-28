ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список стран
Совет ЕС утвердил финансовую поддержку в размере 87,4 млрд евро для 16 государств-членов. Они получат кредиты в рамках программы по снижению рисков безработицы в период кризиса с covid-19. Об этом сообщается на сайте Европейского совета, пишет Лига.
Страны-члены ЕС смогут профинансировать резкое увеличение государственных расходов на поддержку граждан, потерявших доходы, а также некоторых мер, связанных со здравоохранением.
Кто получит помощь
Самые крупные кредиты получат Италия и Испания.
- Бельгия — 7,8 млрд евро
- Болгария — 511 млн евро
- Хорватия — 1 млрд евро
- Кипр — 479 млн евро
- Чехия — 2 млрд евро
- Греция — 2,7 млрд евро
- Италия — 27,4 млрд евро
- Латвия — 193 млн евро
- Литва — 602 млн евро
- Мальта — 244 млн евро
- Польша — 11,2 млрд евро
- Португалия — 5,9 млрд евро
- Румыния — 4,1 млрд евро
- Словакия — 631 млн евро
- Словения — 1,1 млрд евро
- Испания — 21,3 млрд евро.
Напомним
SURE – один из трех элементов системы социальной защиты в условиях пандемии covid-19 стоимостью 540 млрд евро, который был одобрен лидерами ЕС для защиты рабочих, предприятий и государственных служащих.
Ранее сообщалось
Евросоюз выделяет более 15 млрд евро на помощь странам-партнерам в связи с пандемией коронавируса, из них 190 млн евро получит Украина.