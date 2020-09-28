Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы

В Европейском Союзе хотят создать единые правила, которые обязывают государства-члены более эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Reuters .

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Для чего нужны единые правила

Европейская служба банковского надзора (European Banking Authority – EBA) заявила, что принятие единых норм на законодательном уровне устранит пробелы и разницу подходов к применению существующих правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (TF).

Единое регулирование ЕС , имеющее прямую обязательную силу, остановит практику локальной интерпретации норм, которая вредит противодействию финансовым преступлениям, финансированию терроризма и отмыванию денег.

На сегодняшний день государства ЕС могут интерпретировать правила по-разному, поскольку эти нормы перенесены в 27 сводов национальных законов.

Такое обязательное регулирование будет означать, что сотрудничество и обмен информацией на едином рынке ЕС «больше не исключение, а правило», – заявили в EBA.