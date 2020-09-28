За неделю Нацбанк продал на межбанке $160,5 миллиона

С 21 по 25 сентября Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанковском рынке до $160,5 млн по сравнению с продажей $71 млн неделей ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

За неделю Нацбанк продал на межбанке $160,5 миллиона
Фото: flickr.com

В этот период регулятор не покупал валюту в свои международные резервы.

НБУ продлил продажу валюты на межбанке для поддержания курса гривны, увеличив ее по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 раза ($ 160,50 млн).

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,40 млн и продал на $3523,30 млн.

С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 986,10 млн.

Сколько в резервах

В августе чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 1,9% – до $17,8 млрд по сравнению с июлем 2020 года ($17,47 млрд).

С начала года чистые резервы достигли $15,785 млрд, рост составляет 12,8%.

Напомним

  • С 14 по 18 сентября регулятор потратил на поддержку гривны на межбанковском валютном рынке $ 71 млн из резервов. Впервые с конца июля Нацбанк продавал валюту на межбанке.
  • С 7 по 11 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке всего лишь $ 22,5 млн по единому курсу. Продавать валюту из резервов не пришлось.
  • Впрочем, за неделю объем покупки валюты увеличился почти вдвое, поскольку с 31 августа по 4 сентября Нацбанк купил на межбанке всего $11,5 млн.
  • С 25 по 28 августа 2020 Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $ 68 млн.
  • С 10 по 14 августа НБУ купил на межбанковском валютном рынке $ 223 млн.

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