За неделю Нацбанк продал на межбанке $160,5 миллиона

С 21 по 25 сентября Нацбанк увеличил продажу валюты на межбанковском рынке до $160,5 млн по сравнению с продажей $71 млн неделей ранее. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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В этот период регулятор не покупал валюту в свои международные резервы.

НБУ продлил продажу валюты на межбанке для поддержания курса гривны, увеличив ее по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 раза ($ 160,50 млн).

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4509,40 млн и продал на $3523,30 млн.

С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 986,10 млн.

Сколько в резервах

В августе чистые международные резервы Нацбанка увеличились на 1,9% – до $17,8 млрд по сравнению с июлем 2020 года ($17,47 млрд).

С начала года чистые резервы достигли $15,785 млрд, рост составляет 12,8%.

Напомним