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2020-09-28
Райффайзен Банк Аваль выплатит более 4 миллиардов дивидендов
Акционеры Райффайзен Банк Аваль приняли решение о выплате почти 4,275 млрд грн дивидендов из прибыли за 2019 год. Об этом говорится в объявлении банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Фото: www.stockworld.com.ua
Отмечается, что решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось дистанционно 11 сентября.
Сколько и кому выплатят
По результатам деятельности банка в 2019 году на выплату дивидендов направят:
- 700 тыс. грн – владельцам привилегированных акций банка в пределах распределения прибыли;
- почти 4,274 млрд грн дивидендов – владельцам простых акций банка по прибыли за 2019 год.
Сроки начислений и выплат
Сроки начисления дивидендов:
- по привилегированным акциям – не позднее 9 октября 2020 года;
- по простым акциям – не позднее 26 октября 2020 года.
Сроки выплаты дивидендов:
- по привилегированным акциям – не позднее 9 ноября 2020 года;
- по простым акциям – не позднее 26 ноября 2020 года.
Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.
В 2019 году прибыль Райффайзен Банка Аваль составил 4,75 млрд грн.