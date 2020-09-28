Райффайзен Банк Аваль выплатит более 4 миллиардов дивидендов

Акционеры Райффайзен Банк Аваль приняли решение о выплате почти 4,275 млрд грн дивидендов из прибыли за 2019 год. Об этом говорится в объявлении банка в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

Райффайзен Банк Аваль выплатит более 4 миллиардов дивидендов
Фото: www.stockworld.com.ua

Отмечается, что решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось дистанционно 11 сентября.

Сколько и кому выплатят

По результатам деятельности банка в 2019 году на выплату дивидендов направят:

  • 700 тыс. грн – владельцам привилегированных акций банка в пределах распределения прибыли;
  • почти 4,274 млрд грн дивидендов – владельцам простых акций банка по прибыли за 2019 год.

Сроки начислений и выплат

Сроки начисления дивидендов:

  • по привилегированным акциям – не позднее 9 октября 2020 года;
  • по простым акциям – не позднее 26 октября 2020 года.

Сроки выплаты дивидендов:

  • по привилегированным акциям – не позднее 9 ноября 2020 года;
  • по простым акциям – не позднее 26 ноября 2020 года.

Выплата всей суммы дивидендов осуществляется в полном объеме.

В 2019 году прибыль Райффайзен Банка Аваль составил 4,75 млрд грн.

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