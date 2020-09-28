Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) запланировал на 29 октября 2020 года проведение аукциона по продаже пула активов трех неплатежеспособных банков – ВТБ Банка, Родовид Банка и банка «Финансовая инициатива». Об этом Фонд сообщил на своем сайте.

Фонд гарантирования выставил на продажу пул активов трех банков
Фото: www.pic.kiev.ua

«Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу как индивидуально, так и в составе пулов, но не нашли своего покупателя», – сказано в сообщении.

Общая сумма долга

Отмечается, что общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,1 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам – 8 лет. В обеспечении по кредитным договорам находятся коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, транспорт, оборудование, товары и др.

Стартовая цена пула составляет 503,4 млн грн.

В основе пула – свыше 120 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области, более 1300 позиций дебиторской задолженности и имущественные права по векселям».

Судебные дела

По большинству кредитов продолжаются судебные дела. В частности, по 39 кредитным договорам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 12 — уголовные дела.

Торги пройдут на площадке FFN по голландской модели аукциона.

Ранее

31 августа 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц на «голландском» аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам к юрлицам и физлицам на 20 млрд грн.

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