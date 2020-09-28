В январе-августе США сократили импорт стали на 21%

В августе 2020 года США импортировали 1,3 млн тонн стали, включая 1,188 млн тонн готового проката, что соответственно на 51.9% и 13.9% ниже по сравнению с июльскими данными. Об этом говорится в информации American Iron and Steel Institute (AISI).



За январь-август 2020 г. стальной импорт в США составил в целом 16,4 млн тонн, включая 11,211 млн тонн готового проката, что соответственно ниже на 20.7% и 26.9% к уровню прошлого года.



Оценочная доля стального импорта на рынке в августе 2020 г. составила 17%.



Крупнейшими экспортерами стали в США в августе 2020 г. стали: Южная Корея – 112 тыс. тонн (- 29% к июлю 2020 г.), Япония – 55 тыс. тонн (+ 9%), Германия – 50 тыс. тонн (+ 8%), Турция – 46 тыс. тонн (- 11%) и Нидерланды – 36 тыс. тонн (- 14%).

