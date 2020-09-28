Депутаты хотят увеличить максимальную сумму анонимного перевода денег до 25 тысяч. Комитет рассмотрит законопроект
28 сентября Комитет налоговой и таможенной политики ВР рассмотрит на заседании законопроект №3686, которым депутаты предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5000 гривен до 25000 гривен.
Как известно, инициаторами проекта закона выступили 22 депутата фракции «Слуга народа».
Что предлагают
Документ предлагает внести изменения в закон о финмониторинге.
28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Согласно ему максимальный размер анонимных денежных переводов был уменьшен с 15 тыс грн до 5 тыс грн.
Народные депутаты считают, что это создало значительные неудобства для простых граждан.
В законопроекте №3686 они предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5000 гривен до 25000 гривен.
Целью своего законопроекта депутаты назвали «защиту и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины».
Напомним
28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль в основном подпадают высокорискованные сделки.
Новый финмоновский закон никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Требования закона не распространяются на:
- оплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
- уплату кредита до 30 тыс. грн;
- оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
- снятие средств с собственного счета.