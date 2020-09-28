Alacero прогнозирует снижение стального потребления на 14,5%

По прогнозу Латиноамериканской ассоциации производителей стали (Alacero), видимое потребление стали в регионе в 2020 году достичь 55,68 млн тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.



Ассоциация прогнозирует сокращения потребления из-за пандемии коронавируса в Бразилии , Аргентине и Мексике - крупнейших рынках в регионе.



Напомним, что в прошлом году потребление стали в странах Латинской Америки сократилось на 5%. Это наихудший результат с 2010 г. Рекордным для региона был 2014 г., когда потребление достигло 72,1 млн. тонн.

