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2020-09-28
Alacero прогнозирует снижение стального потребления на 14,5%
По прогнозу Латиноамериканской ассоциации производителей стали (Alacero), видимое потребление стали в регионе в 2020 году достичь 55,68 млн тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.
Ассоциация прогнозирует сокращения потребления из-за пандемии коронавируса в Бразилии, Аргентине и Мексике - крупнейших рынках в регионе.
Напомним, что в прошлом году потребление стали в странах Латинской Америки сократилось на 5%. Это наихудший результат с 2010 г. Рекордным для региона был 2014 г., когда потребление достигло 72,1 млн. тонн.