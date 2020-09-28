Danieli будет строить в Китае новые металлургическкие мощности

Итальянская компания Danieli, один из ведущих в мире разработчиков и производителей металлургического оборудования, и китайская группа Hebei Iron & Steel (HBIS) заключили партнерское соглашение.



Оно предусматривает техническое сотрудничество в создании новых металлургических мощностей в Китае. Danieli сообщает, что будет помогать китайскому партнеру в строительстве предприятий по выпуску высококачественной стальной продукции с минимальным воздействием на окружающую среду.



Как заявил генеральный директор итальянской компании Джанпьетро Бенедетти, Danieli и HBIS создают совместное предприятие. Кроме того, Danieli получит 1,5% акций китайской компании, которая в ближайшее время собирается выйти на биржу.



