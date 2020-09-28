"Укрзализныця" проиграла апелляцию о выплате долга "Донецкой железной дороге" Сбербанку

Речь идет о 68 млн долларов.

"Укрзализныця" проиграла апелляцию о выплате долга "Донецкой железной дороге" Сбербанку
Фото: 112.ua

Восточный апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Донецкой области об обязательстве "Укрзализныци" как правопреемника "Донецкой железной дороги" оплатить долг в 68 млн долларов Сбербанку. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Апелляционную жалобу акционерного общества "Укрзализныця" оставить без удовлетворения. Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 27 июля 2020 деле №910 / 22858/17 оставить без изменений", - говорится в тексте постановления от 17 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

"Укрзализныця" считает, что решение Большой палаты Верховного суда о правопреемстве УЗ по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли, в частности ГП "Донецкая железная дорога", угрожает национальной безопасности и экономике Украины.

По данным компании, сейчас на временно неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей находится более 20 тыс. грузовых вагонов "Укрзализныци", почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

УЗ реструктуризировала долг перед Сбербанком на $200 млн за несколько дней до окончательного срока

Сбербанк требовал эти деньги как погашение долга по кредитному договору, заключенному между банком и госпредприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.

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