На Сумщине задержали контрабандистов с 600 кг икры

Украинцы пытались ввезти из РФ товаров на 2 млн гривен.

На Сумщине задержали контрабандистов с 600 кг икры
Фото: ДПСУ

В Сумской области задержали двух украинцев, которые пытались незаконно ввезти товары, среди которых - 600 кг красной икры и флаконы с косметикой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники и сотрудники СБУ остановили два автомобиля вблизи роSSийско-украинской границы вечером 26 сентября.

"Один из них - Toyota Prado украинской регистрации, другой - грузовая «ГАЗель» без регистрационных знаков. Обеими машинами управляли граждане Украины. Мужчины этими автомобилями незаконно пересекли границу с территории РоSSии, чтобы переместить товары в Украину", - говорится в сообщении.

В кузове автомобиля «ГАЗель» обнаружили 24 контейнера с красной икрой общим весом около 600 кг, мешки с женскими платками, почти сотню коробок с художественной литературой, а также 60 флаконов с косметическими средствами.

Груз предварительно оценили в 2 млн грн.

Во время проверки автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выявлены признаки замены идентификационного номера кузова.

На обоих правонарушителей составили админпротоколы за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима (статьи 202 и 204-1 КУоАП).

В Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 290 «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» УК Украины.

Напомним, на границе с Венгрией поймали контрабандиста, который хотел вывезти сигареты по поддельным дипломатическим документам.



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