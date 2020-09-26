Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС

В Украине намерены открыть свободный доступ для налоговой инспекции ко всем счетам и банковским переводам украинцев, чтобы выяснить, кто из граждан не перечисляет в казну государства налоговые отчисления.

Налоговая получит полный доступ к банковским операциям украинцев: «Все как в Европе»

По словам одного из авторов законопроекта Дарьи Володиной (фракция «Слуга народа»), на такой шаг правительство намерено пойти по примеру европейских коллег, чтобы выявлять граждан, которые скрывают доходы и не платят налоги.

На сегодняшний день налоговая служба тоже может получить доступ к банковским счетам и операциям украинцев, но только с разрешения суда, при этом необходимы серьезные причины для подобных проверок. Если законопроект будет принят, то никаких судебных вердиктов не понадобится, налоговая будет беспрепятственно исследовать банковские переводы и счета граждан страны на предмет скрытых доходов и неуплаты налогов.

Данное предложение народных избранников, не противоречит международной практике. В Европейском союзе проверка счетов и банковских операций населения – распространенная практика, утверждает адвокат и член Ассоциации юристов Украины Ольга Николаенко. Кроме того, юрист уверена, что полный доступ к финансовой информации граждан следует открыть не только налоговикам, но и таможенникам.


: Шевченко Лилия, Тудей

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