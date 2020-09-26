Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС

В Украине намерены открыть свободный доступ для налоговой инспекции ко всем счетам и банковским переводам украинцев, чтобы выяснить, кто из граждан не перечисляет в казну государства налоговые отчисления.

По словам одного из авторов законопроекта Дарьи Володиной (фракция «Слуга народа»), на такой шаг правительство намерено пойти по примеру европейских коллег, чтобы выявлять граждан, которые скрывают доходы и не платят налоги.

На сегодняшний день налоговая служба тоже может получить доступ к банковским счетам и операциям украинцев, но только с разрешения суда, при этом необходимы серьезные причины для подобных проверок. Если законопроект будет принят, то никаких судебных вердиктов не понадобится, налоговая будет беспрепятственно исследовать банковские переводы и счета граждан страны на предмет скрытых доходов и неуплаты налогов.

Данное предложение народных избранников, не противоречит международной практике. В Европейском союзе проверка счетов и банковских операций населения – распространенная практика, утверждает адвокат и член Ассоциации юристов Украины Ольга Николаенко. Кроме того, юрист уверена, что полный доступ к финансовой информации граждан следует открыть не только налоговикам, но и таможенникам.