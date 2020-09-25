АМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года

Подорожание электроэнергии называют угрожающим для предприятия.

АМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года
Фото: ukraine.arcelormittal.com

Крупнейший в Украине металлургический комбинат - потребитель электроэнергии «АрселорМиттал Кривой Рог» просит главу Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление до конца 2021 года.

Согласно письму АМКР, соответствующие тарифы должны остаться на текущем уровне с целью стабилизации работы предприятия и всей металлургической промышленности Украины.

«АМКР вынужден обратиться к Вам после публикации на сайте НЭК «Укрэнерго» сообщения … о повышении тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с ноября 2020 года и на весь 2021 год», - сказано в письме.

Как утверждается в документе, повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 ноября 2020 года с 240,23 грн (без НДС) до 640,48 грн (без НДС) за 1 МВт-ч только в ноябре-декабре 2020 года приведет к увеличению дополнительных затрат «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 225 млн грн.

При этом повышение тарифа на передачу э/энергии и на диспетчерское управление с 24,75 грн (без НДС) до 87,83 грн (без НДС) за 1 МВт-ч приведет к увеличению дополнительных затрат «АрселорМиттал Кривой Рог» за весь 2021 год в размере 906 млн грн.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из самых энергоемких предприятий в Украине. Электроэнергия составляет на уровне 10% в себестоимости продукции», - отмечается в письме.

На меткомбинате подчеркивают, что повышение тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию приведет к увеличению себестоимости продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к сокращению объемов производства металлургической продукции и, как следствие, к сокращению персонала предприятия.

«Также отмечаем, что в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире, углублением экономического кризиса, одобрение повышения тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию еще больше усложнит экономическое положение предприятия и ослабит конкурентоспособность нашей продукции на мировых рынках», - констатируется в письме.

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