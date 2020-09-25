Министерство стали Индии хочет втрое снизить роялти за добычу железной руды

Министерство стали Индии выступило с предложением к Министерству горнодобывающей промышленности о сокращении роялти за добычу железной руды до 5% с 15% на данный момент. Это должно повысить добавленную стоимость сырья на внутреннем рынке. Об этом сообщает SteelOrbis.



По словам Министерства стали, снижение ставки роялти сократит запасы железной руды с низким содержанием за счет стимулирования обогащения и окомкования в больших объемах. Вместе с тем это решит долгосрочные проблемы, с которыми сталкиваются местные сталелитейные заводы.



Также Министерство стали отметило, что в Индии самый высокий уровень роялти за добычу железной руды по сравнению с такими странами, как Бразилия и Австралия.



"В результате этого вся производственная нагрузка ложится на сталелитейщиков. Железная руда и коксующийся уголь – основное сырье, которое используется для производства стали. Сталелитейная промышленность Индии ожидает, что в текущем году спрос на продукцию упадет на 20%, и мы надеемся, что снижение себестоимости как-то поддержит их", – говорится в отчете Министерства стали.



Напомним, что металлургические компании Индии в августе сократили экспорт стали на 24,5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,04 млн т. Причина – рост спроса на сталь в Индии. Потребление готовой металлопродукции в августе выросло на 7,7% по сравнению с июлем – до 7,5 млн т.



Индия – один из трех крупнейших производителей стали в мире. В планах индийских металлургов – выйти на производство 300 млн т стали в год к 2030 году.



