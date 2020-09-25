В НБУ спрогнозировали рост минимальной и средней зарплаты в 2021 году

По прогнозам Национального банка Украины (НБУ), средняя заработная плата в Украине в следующем году повысится на 15%, минимальная - на 30%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Интерфакс-Украина".

"Эффект переноса ожидаем более спокойный, потому что экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%", - сказал Сологуб.

Он сообщил, что повышение «минималки» на курсе гривни скажется незначительно. Влияние на рост цен при этом будет "небольшим, но не таким значительным".

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты до 5 000 гривень (+277 грн или 5,9%) с 1 сентября этого года.

Согласно планам Кабинета министров, в следующем году "минималка" будет повышаться дважды - с 1 января 2021 ее размер составит 6000 гривень (+20%), а с 1 июля 2021 - 6500 (+8,3%).