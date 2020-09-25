ЕС через арбитраж требует от Украины отменить мораторий на вывоз древесины

В арбитражном споре между Европейским Союзом и Украиной 22 сентября стартовали онлайн-слушания о запрете экспорта леса, который, по мнению ЕС , нарушает требования Соглашения об ассоциации.

Как отмечает заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, речь идет о запрете на экспорт леса-кругляка, введенного в апреле 2015 года.

" ЕС считает, что этот запрет противоречит статье 35 Соглашения об ассоциации, которая предусматривает запрет количественных ограничений экспорта в торговле между сторонами. Это очень узкоторговое понимание этого запрета, основанное на возможно наиболее радикальной части неолиберальной идеологии: свободы доступа к ресурсам. По сути, стремление ЕС обращать внимание только и исключительно на статью 35 Соглашения об ассоциации - это квинтэссенция экономического империализма и сырьевой колонизации Украины", - пишет заместитель министра в статье, опубликованной на biz.liga.net.

По словам Тараса Качки, восприятие ситуации осложнилось из-за того, что и украинские чиновники воспринимали эту проблему сугубо через призму торговли. Более того, украинские политики неоднократно обещали руководству ЕС отменить мораторий и не сдержали данного обещания.

В июне 2019 года ЕС официально обратился к Украине с требованием сформировать панель арбитров для формального правового рассмотрения спора в соответствии со статьей 306 Соглашения об ассоциации. После формирования состава панели, ЕС и Украина подали свои письменные представления с изложением своей позиции.

"Это второй случай в истории, когда ЕС использует двусторонние соглашения по урегулированию споров. За несколько месяцев перед инициированием спора с Украиной, Еврокомиссия начала спор с Кореей о несоблюдении в этой стране минимальных трудовых прав, как того требует раздел о торговле и устойчивом развитии", - отмечает заместитель министра.

Тарас Качка акцентирует на том, что важным является все Соглашение об ассоциации, а не отдельные его части. Во время арбитража Украина отмечала, что обязанность сотрудничать в области защиты лесов важнее, чем свобода экспорта.

Еще один аргумент Украины в споре с ЕС - реформа рынка леса. Качка добавил, что, начиная с сентября 2019 года, Минэкономики, Государственное агентство лесных ресурсов и ProZorro.Продажи достигли значительного прогресса в переводе рынке леса на открытые аукционы.

Окончательное решение арбитражной группы направят сторонам и Комиссии по вопросам торговли. Оно должно быть выполнено стороной-ответчиком в течение срока, который определят по соглашению сторон или с участием арбитражной группы. Если ответчик не выполнит условия, другая сторона сможет остановить свои обязательства, вытекающие из любого положения главы о внешней свободной торговле, сообщает thepage.

По словам Качки, отчет арбитражной группы по делу будет обнародован в течение месяца.

Сам арбитраж может стоить Украине до 1 млн евро. На его организацию уже потрачено несколько сотен тысяч евро.

По данным британской неправительственной организации Earthsig, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира, и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых. Согласно выводам Earthsight, за четыре года действия моратория на вырубку леса его экспорт в страны ЕС вырос на 75%. В ЕС действует Регламент, которым устанавливаются критерии экспорта древесины - EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, и требует от импортеров проведения юридических проверок для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Евросоюза .

Напомним, что запрет на экспорт необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) действует в Украине с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года сроком на 10 лет.