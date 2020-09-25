АМКР просит инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года

АМКР просит инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года

Крупнейший в Украине металлургический комбинат - потребитель электроэнергии "АрселорМиттал Кривой Рог" просит главу Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление до конца 2021 года.

Согласно письму АМКР, имеющемся в распоряжении редакции, соответствующие тарифы должны остаться на текущем уровне с целью стабилизации работы предприятия и всей металлургической промышленности Украины.

"АМКР вынужден обратиться к Вам после публикации на сайте НЭК «Укрэнерго» сообщения … о повышении тарифов на передачу электроэнергии и на диспетчерское управление с ноября 2020 года и на весь 2021 год", - сказано в письме.

Как утверждается в документе, повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 ноября 2020 года с 240,23 грн. (без НДС) до 640,48 грн. (без НДС) за 1 МВт-ч только в ноябре-декабре 2020 года приведет к увеличению дополнительных затрат "АрселорМиттал Кривой Рог" в размере 225 млн. грн.

При этом повышение тарифа на передачу э/энергии и на диспетчерское управление с 24,75 грн. (без НДС) до 87,83 грн. (без НДС) за 1 МВт-ч приведет к увеличению дополнительных затрат "АрселорМиттал Кривой Рог" за весь 2021 год в размере 906 млн. грн.

"АрселорМиттал Кривой Рог" является одним энергоемких предприятий в Украине. Электроэнергия составляет на уровне 10% в себестоимости продукции", - отмечается в письме.

На меткомбинате подчеркивают, что повышение тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию приведет к увеличению себестоимости продукции, снизит ее конкурентоспособность на мировых рынках, может привести к сокращению объемов производства металлургической продукции и, как следствие, к сокращению персонала предприятия.

"Также отмечаем, что в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Углублением экономического кризиса, одобрение повышения тарифов на передачу э/энергии и диспетчеризацию еще больше усложнит экономическое положение предприятия и ослабит конкурентоспособность нашей продукции на мировых рынках", - констатируется в письме.

Напомним, 11 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, согласно которому с 1 августа тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" был увеличен на 54,6% - с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).



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