Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет

Госэкоинспекция Харькова требует остановить работу коксового завода Новомет

Госэкоинспекция подала иск в суд Харькова с требованием остановить работу коксового завода "Новомет". Начисленный убыток окружающей среде от работы Харьковского коксового завода "Новомет" составляет 3,6 млн грн. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Андрей Малеваный.

"Мое мнение – это катастрофически мало, однако это та сумма, которая рассчитывается в соответствии с действующим законодательством", - написал А.Малеваный.

Он добавил, что деятельность завода будет остановлена. Госэкоинспекция обратилась в Харьковский окружной админсуд с соответствующим иском.

По данным инспекции, завод "Новомет" нарушает природоохранное законодательство.

"Проводя инспекцию коксового завода Новомет, мы зафиксировали выбросы опасных веществ. Это – аммиак, фенол и сероводород. Превышение граничнодопустимых концентраций формальдегида и оксида углерода были выявлены в одной из контрольных точек города – на перекрестке улиц Кибальчича и Карачевского шоссе", - сообщил А.Малеваный.

Сегодня Госэкоинспекция продвигает законодательные и нормативные изменения для повышения штрафов и суммы ущерба. Сейчас они не отвечают причиненному окружающей среде вреду, считает А.Малеваный.

"С принятием законопроекта №3091 ситуация изменится. Будут увеличены штрафные санкции за недопуск инспекторов, которые, также, получат возможность проходить на предприятие ночью и в выходные дни", - резюмировала глава Госэкоинспекции.

23 сентября Госэконоинспекция сообщила, что готовит документы для судебного иска против Харьковского коксового завода "Новомет" с целью добиться полного прекращения деятельности предприятия. Инспекция также обещала пересмотреть штрафы за экологический ущерб, нанесенный предприятием. 20 сентября при инспектировании предприятия были оштрафованы два руководителя завода на 272 грн.

МинПром по материалам ЛИГА

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Из-за коронавируса индийская компания продает рудник на ТасманииИз-за коронавируса индийская компания продает рудник на Тасмании
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Блок рекламы


Похожие новости
"Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров"Кривбассжелезрудком" остановил работу из-за забастовки шахтеров
Директор Департамента финансового мониторинга НБУ завершил работуДиректор Департамента финансового мониторинга НБУ завершил работу
Ликвидатора "Киевского радиозавода" будут судить за продажу имущества с убытками в 46 млн грнЛиквидатора "Киевского радиозавода" будут судить за продажу имущества с убытками в 46 млн грн
Outokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошковOutokumpu заказала в Германии проект завода по изготовлению метпорошков
Легендарная британская туркомпания Thomas Cook возобновила работу в онлайн-форматеЛегендарная британская туркомпания Thomas Cook возобновила работу в онлайн-формате
Продажа Alcoa алюминиевого завода в Испании зависла в воздухеПродажа Alcoa алюминиевого завода в Испании зависла в воздухе
ArcelorMittal опровергает закрытие завода в КраковеArcelorMittal опровергает закрытие завода в Кракове
В мире возобновили работу 22-х доменных печейВ мире возобновили работу 22-х доменных печей
Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2Газпром начал работу над проектом Сила Сибири-2
Госэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривенГосэкоинспекция выявила нарушения в водопользовании Дарницкой ТЭЦ на сумму почти миллион гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости